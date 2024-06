Tomaž Mihelič predstavil novo knjigo

33 dni hoje in skoraj 1000 kilometrov po Jakobovi poti je Tomaža Miheliča v temeljih spremenilo. "Zelo, zelo zanimive zgodbe," je povedal o zgodbah ljudi iz celotnega sveta, ki jih je spoznal. "Ogromno je trpkih življenjskih izpovedi, ki pa imajo na koncu vedno en pozitiven izplen."

K objavi teh zgodb v obliki knjige ga je vzpodbudilo tudi potovanje v Afriko, kjer je spoznal ljudi, "ki živijo v grozljivih pogojih". Mihelič jim je življenje vsaj v mali meri skušal obrniti na bolje tako, da je pomagal v šoli, kupoval koze in krave ter celo postavil hišo. "Zakaj ne bi ljudem dal nekaj lepega," je dodal avtor, ki bo izkupiček sredstev od knjige namenil ljudem, ki ga zelo potrebujejo.

Na predstavitvi knjige so nekateri znani obrazi dobili navdih za svoj Camino. Pevki Tinkara in Alenka iz skupine Bepop sta navdih prejeli v obliki ideje, da bi dobra dela lahko delali že v naši deželi. Tudi Sašo Avsenik se z veseljem odpravi na pot, na kateri je zaradi glasbene kariere veliko. Željo po Caminu sta od nekdaj imela tudi Nina Osenar Kontrec in njen soprog, a zaradi Ninine bolezni se ta ni uresničila. A to ne pomeni, da se v prihodnosti ne bo, Nina je namreč pričela s sprehodi, za enkrat so ti okoli Koseškega bajerja.