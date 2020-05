Tomaž Šter soustvarjalec univerzitetnega plesnega programa

Tomaž, Maja in Jagoda bodo bodo v začetku tudi glavni nosilci predmetov v sklopu Univerze Alma Mater Europaea in Akademije za ples, ki bosta ponujala dva nova programa in sicer Tekmovalni ples ter Družabni ples. Njihova želja je, da bi se Akademiji pridružilo večje število slovenskih plesalcev, saj bi skupaj lahko soustvarili novo, moderno okolje, kjer bi s sodelovanjem in predanostjo skupaj predajali znanje novim generacijam plesalcev.

Profesorska ekipa se bo postopoma širila, Tomaž pa pravi, da je dolgoročna vizija ta, da se slovenski plesalci čimbolj povezujejo in soustvarjajo novo, moderno okolje, kjer skrbijo za nove generacije plesalcev. Tomaž poudarja, da primerljivega študija ni nikjer na svetu. Obstajajo le trije programi (Finska, Nizozemska, Avstralija), ki imajo v sklopu širše plesne izobrazbe tudi družabni in tekmovalni ples.

Akademija tako želi postati središče ter stičišče slovenskega plesa, ga dvigniti na višjo raven, mu dodati ugled, saj se mora tudi ples prilagoditi na spremembe ter razmere v svetu. Tomaž se veseli vpisa plesalcev iz različnih ravni, torej tistih, ki zaključujejo ali so že zaključili kariero in si želijo poglobiti ter razširiti svoje znanje ter takih, ki jih tekmovalna kariera ne zanima (več), si pa vseeno želijo postati še boljši plesalci in v prihodnosti opravljati poklic plesnega učitelja in koreografa. Za konec pa Tomaž poudarja še dejstvo, da je Slovenija v plesu na zavidljivi ravni: '' V prihodnosti si želimo pridobiti čimveč tujih študentov. Nivo plesa je v Sloveniji pač višji kot marsikje po svetu in tak program bi bil za njih zelo primeren.''