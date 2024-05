Tomi Meglič med tenisom do rupture ahilove tetive: Nič skrbeti, koncerti ostajajo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glede na to, da je poletje in z njim tudi sezona festivalov ter koncertov tik pred vrati, je frontman zasedbe Siddharta vsem takoj zagotovil, da poškodba ne bo vplivala na njegove nastope s skupino. "Sem v zelo dobrih rokah, tako da koncerti in razna druženja ostajajo. Hvala vsem, ki tako lepo skrbite zame," se je še zahvalil zdravstvenemu osebju.

V komentarjih pod objavo sta Tomiju poleg številnih oboževalcev hitro okrevanje zaželela tudi glasbena kolega pevec Omar Naber in raperka Masayah. "Hitro se pozdravi, kralj," je slednja zapisala in sporočilu dodala emotikon rdečega srca.