Domača scena

Tomi Meglič o uspehu sina Zaka: Najpomembneje je, da on uživa

Ljubno, 08. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 1

Avtor:
Kaja Ahčin
Zak je skoke začel trenirati, ko je bil star šest let.

Smučarski skoki so šport, ki ga je v družini Meglič treniral že Tomi, zdaj pa po njegovih stopinjah stopa tudi sin Zak. A kot pravi 16-letnik, ki je nedavno obranil naslov državnega prvaka, ga za skakanje ni navdušil slavni oče, temveč naš šampion Peter Prevc. Z očetom in sinom smo se pogovarjali o Zakovih začetkih, Tomijevih občutkih, navijanju, pa tudi o tem, koliko bosta uspela spremljati olimpijske igre.

Jabolko ne pade daleč od drevesa, a čeprav se v primeru Tomija in Zaka Megliča na prvi pogled zdi, da je padlo daleč, to ni povsem res. 16-letnik se je že 10 let nazaj zapisal smučarskim skokom, športu, ki ga je njegov oče, pevec priljubljene skupine Siddharta, treniral v mladosti. Na njegovo zagnanost in trdo delo je slavni oče zelo ponosen, predvsem pa vesel, da mladi športnik v treningih in tekmah uživa. Prav to pa mu je prineslo uspehe, na katere je upravičeno lahko ponosen, saj je nedavno uspel obraniti naslov državnega prvaka.

Tomi in Zak se zelo dobro razumeta.
Tomi in Zak se zelo dobro razumeta.
FOTO: osebni arhiv

Pretekli vikend je Zak na Ljubnem obranil naslov državnega prvaka v kategoriji do 16 let. Je bilo to za vas presenečenje ali ste glede na Zakovo formo to pričakovali?

T: Zak je že vrsto let med najboljšimi v svoji kategoriji, ampak le redko mu je uspelo zmagati, zato je zmaga na najpomembnejši tekmi sezone po svoje res presenečenje. Je pa v zadnjih dveh letih vidno napredoval in posledično je bilo pričakovati vrhunske rezultate.

Zak, kako naporno je bilo to zate? Si kot aktualni prvak čutil kaj pritiska?

Z: Pred tekmo si nisem nalagal prevelikega bremena, saj sem vedel, da me to lahko na koncu pokoplje. Bil sem osredotočen vso tekmo in zbran za vsak skok posebej, saj sem vedel, da me to lahko pripelje do želenega rezultata. Pričakovanja pred tekmo so bila visoka, saj sem vedel, da se ob dobrih skokih lahko povzpnem na sam vrh.

Zak Meglič je obranil naslov državnega prvaka.
Zak Meglič je obranil naslov državnega prvaka.
FOTO: osebni arhiv

Njegov uspeh si, Tomi, ponosno delil na družbenih omrežjih, kjer je Zaku čestitalo tudi veliko znanih slovenskih obrazov. Kako se počutiš ob sinovih uspehih?

T: Čutim ponos, srečo in veselje ... Zame je sicer najpomembneje, da Zak že skoraj 10 let v skokih neizmerno uživa in da mu vsakdanji naporni treningi ne predstavljajo nikakršnega bremena. Res se ne spomnim, da bi se kadarkoli pritoževal, ko je bil čas za trening. Tudi ko se je bilo treba sredi poletnih počitnic peljati z morja 1000 km stran na tridnevne priprave v tujino in se potem vrniti nazaj, mu je bilo to prej v veselje kot pa odvečna težava. Vmes je sicer imel krizo, ker se mu je zdelo, da je preveč zrasel za ta šport (visok je namreč 191 cm), ampak se je izkazalo, da je to zanj prednost. In ko po vsem tem pride do uspehov, se mi zdi prav, da se to deli tudi z ostalimi, ki ga podpirajo. Neke vrste nagrada za pridnost in trdo delo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glede na to, da si tudi sam nekoč treniral smučarske skoke, te to ponese kaj v čas tvoje športne kariere?

T: Ja, res imam lepe spomine na mojo športno mladost in včasih malo zasanjano razmišljam, kako drugačno bi bilo moje življenje, če bi v športu dlje vztrajal. Ampak je že prav tako. Zdaj lahko spremljam šport velikokrat od blizu, mnogokrat tudi zaradi povezovanja z glasbo.

Zak, je morda prav dejstvo, da je oče nekoč treniral skoke, tudi tebe navdušilo za ta šport? Kako je oče reagiral, ko si mu povedal, da si želiš skakati? Mogoče čutiš kakšen pritisk, da ti mora uspeti?

Z: Za smučarske skoke me je pravzaprav navdušil Peter Prevc, saj sem ga veliko spremljal ter se od njega učil. Ko sem začel s smučarskimi skoki, sem bil star šest let, zato ne vem točno, kako je oči reagiral. Ampak glede na to, da sem v tem športu že deset let, mislim, da je bilo in je vse v redu. Pritiska vsaj zaenkrat ne čutim, saj vem, da lahko s trdnim delom in vztrajnostjo daleč pridem, ne glede na to, ali bo pritisk prisoten.

Zak je skoke začel trenirati, ko je bil star šest let.
Zak je skoke začel trenirati, ko je bil star šest let.
FOTO: osebni arhiv

Tomi, tako individualno kot s skupino ste veliki podporniki slovenskih športnikov, veliko jih poznate tudi osebno. Kakšen si kot navijač? Si eden tistih, ki se takoj razjezi ali ohranjaš mirne živce in zaupaš sodniškim odločitvam?

T: Kot navijač sem zelo strasten, ampak se obvladujem. Skušam ohranjati mirne živce, čeprav sem navznotraj velikokrat na robu eksplozije. Šport spremljam zelo čustveno in grem v vse dovoljene skrajnosti ... od solz sreče do neprijetnih, globokih tesnob. Ampak to me na koncu osrečuje in sem za to zelo hvaležen.

Si Zaka uspel spremljati na zadnji tekmi? Koliko podpore pod skakalnico pa ti čutiš od domačih, Zak?

T: Ne, na zadnji tekmi nisem bil prisoten, sem jo pa spremljal v živo prek spletne aplikacije, kar je včasih še bolj adrenalinsko. Ko je bil Zak še mlajši, sem bil velikokrat prisoten tudi na treningih, zdaj pa si želim pogledati čim več njegovih tekem v živo, kolikor je to le mogoče.

Z: Vem in čutim, da me doma podpirajo, sploh v času tekmovanj. Ko sem na vrhu skakalnice, jih sicer ne slišim, ampak vem, da navijajo zame in mi želijo vse najboljše. Ne glede na uspeh ali neuspeh, me doma vedno čakajo s pozitivnimi mislimi in občutki in na koncu dneva to največ šteje.

Preberi še Sin Tomija Megliča je postal državni prvak v smučarskih skokih

Smo tik pred začetkom zimskih olimpijskih iger. Koliko boste spremljali slovenske športnike? Imate morda kakšen družinski ritual, da se skupaj usedete pred televizijo in navijate za naše?

T: Če bo le možno, bom spremljal vse slovenske športnike, pa tudi kakšno disciplino, kjer naši ne bodo prisotni. Posebnega rituala nimamo. Ponavadi si z Zakom skušava priboriti prostor pred televizijo, ali pa greva kam v družbo in si tekme ogledava s prijatelji.

Tomi in Zak sta navdušena navijača slovenskih športnikov, tudi Tadeja Pogačarja.
Tomi in Zak sta navdušena navijača slovenskih športnikov, tudi Tadeja Pogačarja.
FOTO: osebni arhiv
tomi meglič zak meglič smučarski skoki uspeh državni prvak oče in sin

bibaleze
