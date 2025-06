Tomi Meglič presenetil z družinsko fotografijo: Konec osnovne šole no. 1

Tomi Meglič je ponosen oče. Pevec skupine Siddharta je na družbenem omrežju delil fotografijo svoje razširjene družine, ki se je zbrala, da je skupaj obeležila zaključek osnovnošolskega šolanja njegovega prvorojenca Zaka . Kot je pripisal, je bil razlog za to, da se je odločil z javnostjo izjemoma deliti zasebnost, čudovit občutek, za katerega si želi, da bi spremljal čim več življenjskih trenutkov.

"Konec osnovne šole No.1 BigTimeFamilija!!! Delim z vami izjemoma, ker je to res čudovit občutek in si želim, da bi bili deležni čim več takih v naših življenjih...," je ob fotografiji, na kateri je v družbi sina Zaka, hčerke Nore, njune mame Mance, njenega partnerja Denisa in svoje partnerke Cassie, pripisal pevec.

Med komentarji so se kmalu po objavi oglasili številni oboževalci in znani Slovenci, med njimi pevka Rebeka Dremelj, žena hokejista Anžeta Kopitarja, Ines Kopitar, producent Cazzafura in skupina AKA Neomi s pevko Sašo Vipotnik.