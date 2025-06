Tomi Meglič prestal operacijo: Čez dva meseca se spet vidimo

"Rocknroll Familija! 13 koncertov Razelektrene turneje + nekaj električnih špilov v pomladanskem delu je za nami. Zaradi moje zoprne kile včasih ni bilo prav lahko čisto do konca pritisniti, ampak dali smo vse od sebe in imeli smo se res čudovito z vami!!! No, zdaj je mašina poštimana, sledi poletno okrevanje, potem se pa čez 2 meseca spet vidimo!!! Na zdravje in Love Love," je zapisal glasbenik.