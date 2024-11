Tone Fornezzi - Tof: Ko me ima, da bi se usedel pred televizijo, grem raje teč

OGLAS

Čeprav pol leta kasneje, a v družbi svojih najljubših, je v ponedeljek v Križankah praznoval Tone Fornezzi - Tof. "Danes so me presenetili v Viteški dvorani, v kateri se je zbralo veliko mojih znancev, prijateljev in sodelavcev, kar mi veliko pomeni," je na praznovanju zaupal slavljenec, ki je častitljivih 90 dopolnil že aprila. "Moja življenjska parola je, da ne smeš odnehati, in takrat, ko me ima, da bi se usedel pred televizijo in gnil, grem raje teč v Mostec," se je pošalil o svoji življenjski filozofiji.

V Križankah so se zbrali številni znani obrazi. "Mislim, da so presenečenja uspela, čeprav je Tofa presenetiti res težko. Še vedno je tako bister, da vse ve v naprej," je povedala Simona Vodopivec Franko, Andrej Šifrer pa je prepričan, da bi praznovanje v čast takšni legendi morali organizirati na Ministrstvu za kulturo, zdravje, šport ali gospodarstvo. "Ta človek je na toliko področjih blestel, da bi se mu lahko zahvalili," je poudaril. "Ta večer je izpostavil vse njegove projekte, ki jih je podaril Slovencem," je še povedala Simona. Alenka Godec je dodala, da je on resnično navdih, Damjana Golavšek pa priznala, da ga še danes občuduje. O katerih temah pa bi novinar in satirik še želel spregovoriti? "Ni vse v politiki, a tudi oni so reveži," je v svojem slogu povedal Tof.