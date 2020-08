Tone Partljič praznuje 80 let: To je moje slovo od mladosti

Pisatelj, dramatik in scenarist Tone Partljič je javnosti najbolj poznan po komediji Moj ata, socialistični kulak. V zadnjih letih je izdal nekaj romanov, v katerih se obrača k svojemu življenju in Mariboru. Danes praznuje 80 let, jubilej pa je označil kot 'slovo od mladosti'.

Tone Partljičse je rodil leta 1940 v Mariboru. Že istega leta se je družina preselila v Pesnico, kjer je oče dobil službo na železnici. Leta 1965 je diplomiral na Pedagoški akademiji v Mariboru. Poučeval je v Brezovcu pri Radljah, Ribnici na Pohorju, Vuzenici in na Sladkem Vrhu. Od leta 1971 je bil dramaturg v Drami SNG Maribor, od leta 1987 pa tudi umetniški vodja, najprej v Mestnem gledališču ljubljanskem in nato od leta 1991 v ljubljanski Drami. Dvanajst let je bil poslanec državnega zbora. Praznovanje svojega osemdesetega rojstnega dne označuje kot slovo od mladosti: "Če bi se izpolnil pregovor moje mame, 'bolj si star, bolj si nor', me pa pravzaprav še marsikaj hudega čaka,"je povedal pisatelj in dodal:"Drugače pa sem vesel, da sem ta leta dočakal relativno zdrav, da lahko več berem, ker sem v pokoju. Prej sem bil razpet na sto strani. Pa da tudi lahko še kaj pišem."Ob praznovanju se je v pogovoru za STA pošalil, da je morda malo nesrečen, ker je zdaj, ko ima več časa, napisal tri, štiri romane, ljudje, ki ga srečujejo na cesti, pa mu kdaj rečejo, da je škoda, da več ne piše. "Kar pomeni, da so gledali samo kulaka po televiziji,"je pojasnil.

Tone Partljič je leta 2016 prejel tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo.

Pomembno je sooblikoval podobo festivala Borštnikovo srečanje, v letih 2004–2009 kot njegov predsednik. Bil je tudi predsednik gibanja Bralna značka in pozneje podpredsednik ter predsednik strokovne žirije za nagrado večernica. Prejel je več nagrad, leta 1980 nagrado Prešernovega sklada za satirično-komedijske igre, leta 1982 Levstikovo nagrado za mladinsko književnost za knjigo Hotel sem prijeti sonce, leta 1984 Grumovo nagrado za najboljše slovensko dramsko besedilo Moj ata, socialistični kulak, ki je bilo krstno izvedeno leta 1983 v Drami SNG Maribor, in leta 2006 Glazerjevo nagrado za življenjsko delo. Leta 2016 je prejel tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo."Človek, ki uspe nasmejati te Slovence, si pa res zasluži nagrado," je tedaj povedal. V utemeljitvi nagrade je pisalo, da je Partljič edini sodobni slovenski dramatik, ki je komedijam posvetil večino svojega pisateljskega talenta. Obrazložili so, da je Tone Partljič klasik slovenske komedije, saj ga odlikuje izjemno poznavanje komedijskih zakonitosti, pri čemer nadaljuje tradicijoLinharta in Cankarja in jo razvija v lastni maniri in slogu. V utemeljitvi je bilo izpostavljeno še, da je Partljič tudi mojster proze, pomemben pa je tudi njegov prispevek k razvoju slovenskega filma, televizijskih nadaljevank in televizijskih filmov, kjer se podpisuje kot scenarist pomembnih in odmevnih del, pogosto nastalih na podlagi njegovih lastnih dramskih besedil.

'Moj ata socialistični kulak' je delo, po katerem pisatelja poznajo vse generacije. V filmu sta zaigrala legendarna Milena Zupančič in Polde Bibič.