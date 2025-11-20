Svetli način
Domača scena

Tone Partljič v dveh knjigah poglobljeno popisal življenje Prežihovega Voranca

Maribor, 20. 11. 2025 19.42 | Posodobljeno pred eno minuto

Pisatelj Tone Partljič se v novem romanu poglablja v življenje Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca. Čeprav je v knjigi z naslovom Voranc veliko zgodovine in tudi politike, je v prvi vrsti zgodba o osebnih odnosih. "To je roman o Vorancu in njegovi ženi Mariji," je v sredo na predstavitvi v Mariboru povedal Partljič.

Ideja, da v knjižno obliko pretvori motive iz življenja koroškega pisatelja in politika Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca, ni bila njegova, ampak se je tega lotil na pobudo direktorja in urednika založbe Beletrina Mitje Čandra. "Tone Partljič preprosto preveč ve o tem, da ne bi tega naredil," je Čander povedal na dogodku v mariborski knjigarni Beletrine. Po njegovih besedah je tako nastala "epska pripoved o življenju še enega velikega pisatelja, iz nekega drugega časa". "To delo je rezultat dolgoletnega preučevanja ne le Voranca, ampak tudi okoliščin, v katerih je ustvarjal," je še povedal Čander.

Tone Partljič predstavlja novo knjigo o Prežihovem Vorancu.
Tone Partljič predstavlja novo knjigo o Prežihovem Vorancu. FOTO: Bobo

Gre za prvo od dveh knjig na temo Prežihovega Voranca (1893-1950), v kateri je bralec najprej priča veličastnemu pogrebu pozimi 1950, kakršnega na Koroškem še ni bilo. Nato ga pripoved ponese nazaj k mlademu Vorancu, ki je pobegnil iz revnega, a toplega doma, nato pa se znašel v vrtincu prve svetovne vojne in pri Doberdobu doživel ognjeni krst. Po koncu vojne postane eden prvih komunistov v Sloveniji in si ustvari družino z ženo Marijo in dvema hčerkama. Prvi del romana, ki obsega več kot 700 strani, se zaključi, ko se je 37-letni Voranc moral zateči v tujino.

Partljiča prevevalo strahospoštovanje do Voranca

Partljič je že večkrat povedal, da je bil Prežihov Voranc že v dijaških letih njegov, poleg Ivana Cankarja, najljubši pisatelj. Ko se je lotil pisanja romana, ga je prevevalo "strahospoštovanje do fenomena Voranc", a ga je raziskovanje za to delo kmalu posrkalo vase.

Kot je dejal, je Voranca želel predstaviti predvsem kot človeka. "Človeka ni mogoče izklesati, če vzameš samo en segment njegove človečnosti, zlasti ne, če se usedeš samo na politično ideologijo, ampak je treba razumeti dušo in srce, njegove šibke točke in veličino," je povedal. Ob tem pa upa, "da bodo bralci razumeli moje pisanje kot literarno resnico, ki pa včasih odkrije in pove več kot uradna zgodovinska resnica".

Partljič je samo v zadnjih 15 letih napisal sedem obsežnih, večinoma prav tako biografskih romanov. O Prežihovem Vorancu, a brez omenjanja njegovega imena, je pisal že v zbirki novel Ljudje iz Maribora. "Maribor ima določen dolg do Voranca. Tu mu je bilo zelo težko," je na predstavitvi v sredo povedal Partljič in kot iz rokava natresel vrsto podatkov in anekdot iz pisateljevega življenja in takratnih dogodkov.

