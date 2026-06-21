Tony Cetinski bolj kot denar in slavo ceni to, da lahko nastopa na lepih prizoriščih

Potem ko je v maju na odru Arene Zagreb pred tisoči oboževalcev praznoval 57. rojstni dan, se je Tony Cetinski ta teden po dolgem času vrnil pred slovensko občinstvo. "Še bomo prišli v Slovenijo, ker nas dolgo ni bilo in povratek je bil lep, večkrat bi morali priti. Izkazalo se je, da tukaj ljudje močno cenijo to, kar počnemo," je povedal pevec.

Glasbenik je ob koncertu med koprskimi vinogradi povedal tudi, da je v zadnjem času ugotovil, da bolj kot denar in slavo ceni to, da lahko koncertira na lepih prizoriščih. "Prišel sem v leta, ko želim več uživati. Ne želim več imeti občutka, da sem zgolj nekdo, ki so si ga ljudje privoščili," je priznal Cetinski.

Priljubljeni hrvaški pevec zatrjuje, da je osebno aktiven tudi na svojih družbenih omrežjih in da imajo njegove objave zelo prepoznaven slog. "Rad se pogovarjam s svojim občinstvom tudi prek zasebnih sporočil, rad imam tudi takšen odnos in ne skrivam se za korporacijami. Imam ekipo, s katero to upravljamo, med njimi je moja žena, brez katere bi vse že zdavnaj razpadlo. Ko vidite kakšno neumno ali prepirljivo objavo, potem sem to gotovo objavil jaz," je sklenil hrvaški glasbenik.