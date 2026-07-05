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Domača scena

Tradicionalna Zbiljarija tudi letos privabila številne obiskovalce

Ljubljana, 05. 07. 2026 20.20 pred 4 urami 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Miran Rudan

Obiskali smo tradicionalno Zbiljarijo, ki jo vsako leto pripravi lokalno prostovoljno gasilsko društvo. Ob Zbiljskem jezeru smo z nastopajočimi poklepetali o njihovih gasilskih izkušnjah.

"Vsaka vas v Sloveniji ima svojo veselico, mi tega nismo imeli 10 let in sem rekel, jaz obožujem slovensko muziko, obožujem gasilce in zakaj ne bi tega združil," nam je povedal organizator Matic Herceg.

"Oni so vedno prvi, ki nam pridejo dobesedno nasproti, vsi ostali malo zamujajo, tako da hvala, hvala še enkrat gasilcem," pa je o gasilcih povedal pevec Miran Rudan.

Slovenske gasilske veselice pa so celo, kot pravijo člani Ansambla Stil, nekaj, kar bi morali uvrstiti na Unescov seznam kulturne dediščine.

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