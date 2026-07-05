Tradicionalna Zbiljarija tudi letos privabila številne obiskovalce

"Vsaka vas v Sloveniji ima svojo veselico, mi tega nismo imeli 10 let in sem rekel, jaz obožujem slovensko muziko, obožujem gasilce in zakaj ne bi tega združil," nam je povedal organizator Matic Herceg.

"Oni so vedno prvi, ki nam pridejo dobesedno nasproti, vsi ostali malo zamujajo, tako da hvala, hvala še enkrat gasilcem," pa je o gasilcih povedal pevec Miran Rudan.

Slovenske gasilske veselice pa so celo, kot pravijo člani Ansambla Stil, nekaj, kar bi morali uvrstiti na Unescov seznam kulturne dediščine.