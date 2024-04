Tradicionalni koncert MGL&AGRFT združil znane obraze in glasbene uspešnice

Tradicionalni koncert ekipe igralskega ansambla MGL in nekaj popolnoma svežih obrazov iz vrst AGRFT-ja je bil obarvan z razkošno igralsko zasedbo in pravo kombinacijo zimzelenih hitov ter aktualnih uspešnic. Ti koncerti so vedno posebno doživetje: po eni strani obujajo glasbeno preteklost in staremu prinašajo svežino, po drugi strani pa vsako leto ponudijo nekaj novega.

"Ljudje so pač igralci, ampak imajo izjemne glasovne sposobnosti, znajo peti, marsikdo od njih bi lahko bil tudi pevec, ampak ima tudi igralski talent," nam je povedal Jose iz dvojca Murat in Jose. "To ni naš naravni habitat, naš habitat je drugačen. Mi smo tukaj res v vlogi pevca, kar je pa velikokrat precej bolj stresna zadeva, kot pa marsikdo misli," pa o zamenjani vlogi pravi igralec Uroš Smolej.

Kljub temu, da gre za koncert, kjer se srečajo študenti in igralci, ne gre za dogodek tekmovalne narave. "Meni se zdi, da se mladi tako dobro znajdejo pri njihovih letih. Bolj, kot sem se jaz takrat," je prepričana igralka Iva Krajnc Bagola, s Smolejem pa dodajata, da se učijo drug od drugega.

"Jaz to malo primerjam s smučarskimi skoki, ker imaš tisti svoj trenutek, prideš v razbeljeno dvorano, ki so ti jo že kolegi ogreli. Imaš tisto eno priložnost in se niti nimaš kaj dosti časa na vse privajati. Imamo pa že vsa ta leta lepo publiko, ki nas tako podpira, da je užitek peti za njih," nam je povedal igralec Jernej Gašperlin.

Pod vodstvom Mihe Petrica in ob spremljavi glasbenikov Sanje Mlinar Marin, Žige Kožarja, Nejca Škofica, Grege Skaze in Gorana Rukavine –so tokrat na oder stopili Viktorija Bencik Emeršič, Jernej Gašperin, Gregor Gruden, Lena Hribar Škrlec, Iva Krajnc Bagola, Matic Lukšič, Murat & Jose, Filip Samobor, Uroš Smolej, Filip Štepec, Voranc Boh, Sara Gorše, Mojka Končar, Robert Korošec, Gašper Lovrec, Nika Manevski, Gal Oblak in Mina Švajger. Pevci so svoje glasove urili pod vodstvom priznanega skladatelja in pianista Saša Vollmaierja.