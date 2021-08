Želijo si ga v Dubaju in Parizu, a premiero bo imel v Sloveniji. Največji trampolin na svetu so postavili nad Ljubljanico, na njem pa že vadijo Dunking Devils, ki za soboto pripravljajo šov. Strah pred višino ali pred letenjem nista primerna za podvige na takih trampolinih. Zato so Dunking Devils profesionalci, ki jih ni ničesar strah.