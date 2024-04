Trend tetovaž: pri ženskah več manjših, pri moških ena večja in zahtevnejša

Eden takšnih je Dejan Marič iz Beltincev, dobitnik ene najprestižnejših nagrad na svetu - Best of the Show na največji svetovni konvenciji v Las Vegasu. Njegov talent je iz prve roke že večkrat preizkusil tudi slovenski glasbenik Tim Kores - Kori, ki si je tokrat izbral nekoliko nenavaden motiv. Krompir.

In če mu bo kdaj žal, se lahko vedno odloči za prekritje. Za to se namreč odloča vedno več ljudi. 14. mednarodna tattoo konvencija je obiskovalce sicer navdušila predvsem s paleto novih intenzivnih barv. Trend pri ženskah ostaja več manjših tetovaž, moški pa raje izberejo eno večjo in zahtevnejšo tetovažo.