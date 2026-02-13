Naslovnica
Domača scena

Trener dregnil Dončića: Kakšno jakno nosiš?

Los Angeles, 13. 02. 2026 10.22 pred 51 minutami 1 min branja 9

Avtor:
E.M.
Luka Dončić, JJ Redick

Kljub temu da Dončić trenutno ne igra, je pozornost na tekmi ekipe Los Angeles Lakers vseeno usmerjena v njega. Na uradnem profilu lige NBA so tako objavili posnetek zabavne interakcije med njim in njegovim trenerjem, tema pogovora pa - jakna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po spletu je zaokrožil posnetek zabavne interakcije med slovenskim košarkarskim asom Luko Dončićem in trenerjem ekipe Los Angeles Lakers JJ-jem Redickom. Slednji se je zapičil v jakno, ki jo je za ogled tekme nadel trenutno poškodovani košarkar. "Kakšno jakno nosiš? Kako bi jo kvalificiral? Sprašujem te," je Dončića dregnil trener.

"Jakna je, jakna," mu je Dončić večkrat ponovil v odgovor, preden je JJ zaključil: "Lepa je." Zabavno interakcijo je na spletu delil uradni profil lige NBA, objavo pa so oboževalci hitro zasuli s komentarji. "JJ je ljubosumen, tudi on si želi takšne jakne," se je pošalil eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Všeč mi je, tako prijatelji govorijo med seboj."

luka dončić JJ Redick nba jakna

PomisliNaSonce
13. 02. 2026 11.10
Tudi jaz bi imel takega trenerja z vsem ponosom. Ima vso mojo podporo :)
Odgovori
0 0
vrtnar _
13. 02. 2026 11.10
pošteno ga je s kurzov
Odgovori
0 0
detect
13. 02. 2026 11.09
ne gre brez Dončiča,vsak dan.
Odgovori
-2
0 2
assassin911
13. 02. 2026 11.14
Raje bereš koliko stane sladoled v hr?
Odgovori
0 0
Šac81
13. 02. 2026 11.07
Dončič odličen košarkaš,in zelo slab glede poslušanja glasbene zvrsti.
Odgovori
+0
1 1
Castrum
13. 02. 2026 11.06
Luka, madona, spoštuj pravila če te že tako dobro plačajo....
Odgovori
+2
2 0
alicante1234
13. 02. 2026 11.01
Če te klub mastno plača, moraš nositi njihova oblačila
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
13. 02. 2026 10.49
Na Vinted jo je kupil. Je cenej.
Odgovori
+0
2 2
Aleksei Kaar
13. 02. 2026 10.46
Po domače povedano, oštel ga je. Na tekmah mora nositi LA jakno, ne pa kr eno iz Primarka.
Odgovori
-4
0 4
bibaleze
