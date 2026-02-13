Trener dregnil Dončića: Kakšno jakno nosiš?

Po spletu je zaokrožil posnetek zabavne interakcije med slovenskim košarkarskim asom Luko Dončićem in trenerjem ekipe Los Angeles Lakers JJ-jem Redickom. Slednji se je zapičil v jakno, ki jo je za ogled tekme nadel trenutno poškodovani košarkar. "Kakšno jakno nosiš? Kako bi jo kvalificiral? Sprašujem te," je Dončića dregnil trener.

"Jakna je, jakna," mu je Dončić večkrat ponovil v odgovor, preden je JJ zaključil: "Lepa je." Zabavno interakcijo je na spletu delil uradni profil lige NBA, objavo pa so oboževalci hitro zasuli s komentarji. "JJ je ljubosumen, tudi on si želi takšne jakne," se je pošalil eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Všeč mi je, tako prijatelji govorijo med seboj."