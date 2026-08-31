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Domača scena

Tri dni glasbe, veselja in zabave: Festival Avsenik navdušil obiskovalce

Begunje na Gorenjskem, 31. 08. 2026 20.34 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek E.K.
Avsenik festival

V Begunjah na Gorenjskem se je zaključil tridnevni Festival Avsenik, ki je ponudil bogat kulturni program in praznovanje narodno-zabavne glasbe, kjer so nastopile številne domače in tuje glasbene zasedbe.

Morda veste, kateri praznik je bil minuli konec tedna? Praznik narodno-zabavne glasbe. V Begunjah na Gorenjskem je vse do sinoči potekal Festival Avsenik. Tri dni glasbe, veselja in dobre volje, na odru pa več kot 20 domačih in tujih narodno-zabavnih zasedb.

Vriski, petje, dobra volja in seveda glasba so napolnili Begunje. Je Aleksandru Pozveku tam uspelo zapeti Golico? Vse to in še več si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Festival Avsenik narodno-zabavna glasba glasba Saša Avsenik

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