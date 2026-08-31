Tri dni glasbe, veselja in zabave: Festival Avsenik navdušil obiskovalce

Morda veste, kateri praznik je bil minuli konec tedna? Praznik narodno-zabavne glasbe. V Begunjah na Gorenjskem je vse do sinoči potekal Festival Avsenik. Tri dni glasbe, veselja in dobre volje, na odru pa več kot 20 domačih in tujih narodno-zabavnih zasedb.

Vriski, petje, dobra volja in seveda glasba so napolnili Begunje. Je Aleksandru Pozveku tam uspelo zapeti Golico? Vse to in še več si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.