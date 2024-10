Tri sestre od Viteške dvorane do Križevniške cerkve

Kljub temu, da je Čehovova klasika Tri sestre stara že 120 let, njene tematike ostajajo večne. "V današnjih časih čutimo strah zaradi vojn, jedrske vojne, kataklizme, ekoloških katastrof in mislimo, da smo ravno mi ta generacija, ki bo umrla. A glejte, ljudje so točno tako razmišljali tudi pred 120 leti," je dejal režiser Ivica Buljan. Da bo vzdušje v predstavi Tri sestre remix res sodobno, bo poskrbel legendarni DJ. "Kot remiks in nek DJ trenutek, ki uprizarja zabavo treh sester, ki kar veliko žurajo," je dejal DJ Jamirko.

Po cvetju in stoječih ovacijah ob uspešni premieri pa so nam igralci razkrili še skrivnost. Ob prvi uprizoritvi je šlo gotovo tudi kaj narobe. "Dva sta se skoraj pobila, vsakič ena nova rana. Raztrgan si, to je bolj divja predstava, zato se zgodijo razne stvari. Odpadajo tudi gumbi," je povedala igralka Aleksandra Balmazović."Meni se je sredi predstave na škornju odlepil podplat," je priznal igralec Lovro Zafred. "Jaz sem v Križevniški cerkvi, kjer se dogaja zaključek predstave, zelo radikalno preskočila polovico besedila. Vsi so me gledali in se sprehajali in se spraševali, kaj delam," je povedala igralka Saša Pavlin Stošić.