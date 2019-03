Tri srečnice z letalom na kavo z Janom

Ste si kdaj želeli, da bi lahko šli na kavico na morje kar z letalom in tam uživali v družbi svojega najljubšega pevca? Ta želja se je izpolnila trem dekletom, ki so zmagala v nagradni igri Radia Fantasy. Popeljale so se od Celja do Portoroža, tam pa jih je pričakal eden in edini Jan Plestenjak.