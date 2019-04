Tri žene diktatorjev na odru

Taka sem kot vi, rada imam jabolka je nova črna komedija, ki pred gladalca postavi soproge treh nekdanjih diktatorjev in njihovega simultanega prevajalca. V te zloglasne ženske so se prelevile Ajda Smrekar, Tjaša Železnik in Jette Ostan Vejrup. Igra ima obliko novinarske konference, na kateri bodo medijem najavili nastajanje filmske upodobitve njihovih življenj.