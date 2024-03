Komedija Trio Pupe doživela 100. uprizoritev

Glasbena komedija za tri igralce Trio Pupe je zabavna v rimanih in narečno obarvanih dialogih, predvsem pa všečna s priredbami znanih napevov in popevk od petdesetih let dalje. V glavnih vlogah nastopajo Uroš Smolej, Daniel Malalan in Rok Matek. Gašper Tič pa se je podpisal pod vrhunski tekst v organizaciji Koprskega Gledališča.

Komedija je nedavno doživela svojo 100. uprizoritev, glavni igralci pa so nam po predstavi povedali: "To je predvsem ena taka lepa slovesnost, naslednje leto, torej leta 2025, pa nas čaka še druga taka obletnica, in sicer 10 let, odkar je bila predstava premierno predstavljena. Staramo se skupaj in žlahtnimo skupaj. Deset let ni ogromno in ni neke razlike. V maski je mogoče malo več dela, vmes smo seveda tudi malo variirali s težo, a neke razlike ni." Ob tem razkrivajo, da se je preobraziti v žensko zelo zahteven proces in dodajajo, da občudujejo dekleta, ki se vsakodnevno oblečejo v žabice, si nadenejo umetne trepalnice in obujejo pete. A tudi ob tem dolgem procesu, ki jih že skoraj deset let spremlja v maski in kostumografiji, predvsem uživajo.

Jubilejno predstavo si je ogledala tudi Nuša Derenda. "Nasmejali smo se, res so profesionalci. Všeč mi je, da se prepletata koroški in primorski dialekt, uživala sem in ni mi žal, da sem prišla," je povedala naša pevka, ki pravi, da je res smešno, ko se moški obleče v žensko, a hkrati pohvali predvsem Urošev lik in njegovo preobrazbo. "Ko sem še pela po Švici, sem srečevala in poznala veliko transvestitov. Vedno so zanimivi in zelo prijazni. Za predstavo pa je to še posebej zabavno." Nuša ob vsebini predstave dodaja, da ji je vedno zanimivo, kako se lahko sorodniki med seboj zaradi zapuščine tako skregajo in dodaja, da tega ne razume, saj je sama človek, ki vse takšne stvari, kot je tudi oporoka, uredi, še preden do njih pride.