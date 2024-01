Triperesna deteljica kuharskih mojstrov zbrana na Goričkem

Pri Binetu Volčiču so se na Goričkem zbrali trije vrhunski kuharji, a tudi prijatelji. "Vse skupaj se je začelo že 12 let nazaj, ko smo se prvič združili in začeli skupaj kuhati in pripravljati večere. Mislim, da smo bili prvi v Sloveniji, ki smo se kot konkurenčne restavracije malo združili in ustvarili takšno energijo, s katero smo ljudem pokazali, da ni treba biti ravno sovražnik, če si konkurenca in da skupaj zmoremo več, pa tudi boljše. Tako bolj rastemo," je ob tem posebnem dogodku ob Urošu Štefelinu in Igorju Jagodicu povedal Volčič.

Po dolgem času so se torej zbrali na posestvu Monstera, kjer so z ekskluzivnim dogodkom znova dokazali, da so skupaj še boljši, hkrati pa so se zbrali, da se podružijo, nekaj skupaj skuhajo in začarajo goste. Ker na Goričko ne vodijo vse poti, tudi Štefelin priznava, da so se prvič, ko so obiskali Bineta, izgubili, sedaj pa to ni več problem. "Brez navigacije je težko," je dodal še Jagodic, a kot kaže tisti, ki želijo do Volčičeve domačije, na koncu najdejo pravo pot.