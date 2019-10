Trkaj: Od prepirov živali nimajo nič

"Pred štirimi leti je na internetu zakrožila fotografija psa, ki sta mu dva mladeniča v gobec porinila petardo, jo prižgala in ta je eksplodirala," je začel Trkaj začel opisovati, kaj ga je prignalo med rešitelje živali. Takrat ga je fotografija poškodovanega psa tako prizadela, da je na družbenih omrežjih sledilce vprašal, kako lahko pomaga. "Javilo se je ogromno ljudi in zdaj znotraj zavoda Naš kuža zbiramo sredstva, ki jih nato predamo naprej zavodom in društvom za zaščito živali," je pripovedoval.

Trudi se spremeniti zakonodajo

Trkaj in njegova ekipa pa se tudi trudijo, da bi združili zavode in društva. Opazil je, da med seboj niso v najboljših odnosih, saj zaradi različnih pogledov na težave nastajajo nesporazumi. "Razhajajo se pri vprašanjih kot so: Če pomagamo živalim ali moramo biti vegetarijanci? So vse živali enakovredne ali moramo najprej pomagati udomačenim živalim in šele nato zapuščenim? Problem pa je tudi to, da se zapuščene živali po določenih dneh v zavetišču ubije in tudi tukaj prihaja do nestrinjanj," je pojasnil. Kot pravi Trkaj pa živali od prepirov nimajo nič, zato ima misijo pomagati zavodom in društvom premostiti razlike ter se osredotočiti le na pomoč živalim.

Dodaja, da se mu zdi skrajno razočaran nad slovensko zakonodajo: "Želimo spremeniti zakonodajo, ker ko nekdo muči žival, se to trenira enako, kot če bi poškodoval predmet. To si res želimo spremeniti."

Mladi očka hčerko uči, kako ravnati z živalmi

Trkaj je tudi očka štiriletni Tari, s katero ima čudovit odnos in si želi, da bi svojo ljubezen do živali prenesel, tudi nanjo in jo ob tem uči, kako biti spoštljiv do kosmatih prijateljev: "Tudi ona obožuje živali, tako kot jaz." Taro bo Rok peljal tudi v Volčji potok, kjer pomaga pri organizaciji dogodka Koraki za tačke.