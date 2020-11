Trkaj s projektom 'Repki' vabi v svet otroške poezije in rapa

Pred tremi leti sta dr. Igor Saksida in raper Trkaj navdušila mladino z drznim prepletom poezije in rapa v knjigi z zgoščenko 'Kla kla klasika'. Zdaj pa z novo knjigo in albumom 'Repki' vabita v svet otroške poezije, iskrivega rapa in hudomušnih ilustracij za otroke in njihove starše.

Rok Terkaj je za naš portal povedal, da je najnovejši projekt za otroke nastajal dobro leto. Z dr. Igorjem Saksido sta med njunimi skupnimi nastopi po šolah in kulturnih centrih, medtem ko sta predstavljala Kla kla klasikoza najstnike, večkrat slišala želje, ki so se glasile: ''Naredita kaj tudi za male ljudi.''Raper se je zato hitro odločil, da je treba nekaj storiti tudi za otroke: ''Tako smo staknili glave, Igor je zbral antologijo vrhunske slovenske otroške poezije, midva s producentom Damjanom Jovičempa sva se podala v studio in odprla zakladnico mini-maxi otroškega sveta.''Rodilo se je dvanajst pesmi ter knjiga na 88 straneh z ilustracijami izpod zapestja mojstra Igorja Šinkovca.

Strokovnjak za mladinsko književnost dr. Igor Saksida je zbral raznovrstno otroško poezijo slovenskih pesnikov: Otona Župančiča, Toneta Pavčka, Anje Štefan, Ferija Lainščka, Petra Svetine, Lile Prap, Miroslava Košute, Daneta Zajca, Nika Grafenauerja, Andreja Rozmana Roze in drugih, Trkaj pa jih je dopolnil z dinamičnimi rapi, v katerih prepoznavamo motive in tematiko iz otroške poezije, a v sodobnem, igrivem in manj predvidljivem odrapanem jeziku.

icon-expand Dr. Igor Saksida in Rok Terkaj sta na nov projekt izjemno ponosna. FOTO: Saša Kovačič

Naš priljubljeni raper je razložil, da so pesmi narejene v čistem otroškem, mladostniškem duhu:''So odštekane, zanimive, a nikakor to ne pomeni, da so banalne.''Tako najdemo Super Mravljo, ki premaga vse junake, pa pesem Tok Rad, ki govori o nezmožnosti izreči, da imamo nekoga zelo radi, tu so Ustrahavanke za tiste otroke, ki nočejo spati, pa Novice, Uganke in še sedem ostalih tematik. Vsaka pesem je tako glasbeno kot stilsko popolnoma drugačen svet. ''Skupaj z Damjanom Jovičem in gosti smo ustvarili presežek, ki že dobiva krasne odzive,''je ponosen Rok. Drugi del Repkov pa predstavlja zanimiva knjiga, ki spodbuja k družinskemu branju. ''Njen namen je jasen. Želeli bi, da svojim otrokom beremo kvalitetno poezijo in da z vprašanji razvijajo svojo domišljijo, kreativnost in skodrajo sive celice. Dr. Igor Saksida je zbral vse pesmi v krasno antologijo, skupaj pa album in knjiga delujeta kot dve polovici celote,'' je tiskano izdajo Repkov opisal glasbenik.

icon-expand Projekt za otroke je tudi pri avtorjih prebudil spomin na igrivo otroštvo. FOTO: Saša Kovačič

Delo pošilja jasno sporočilo, ki da vedeti, da je otroški svet morda naiven in majhen, a zato nič manj globok in velik.''Otroci imajo pogled, ki ga starejši pozabimo. Ko cicibane opazuješ, kako so lahko srečni, ti postane jasno, da se lahko od njih marsikaj naučimo,''pove Trkaj, ki družbo najmlajših izredno ceni. Pravi, da je največ, kar starš lahko otroku da, njegov čas: ''Zato se tudi album začne z rimo: 'Pusti telefon, tata, dej z mano se igrej'.

Knjiga je namenjena otrokom, starim med tremi in enajstimi leti, ter seveda družinam. Ustreza pa tudi vsem, ki so mladi po srcu in bi se radi vrnili za en krog v svoje otroštvo. Trkaj ga opiše kot glasbeni, bralni in tudi didaktični pripomoček: ''Zanimivo je, da je že en dan po objavi učiteljica didaktično predavala snov iz Repkov. To se mi zdi res res fascinantno, kako hitra in mogočna je danes kultura multimedije.''

icon-expand Repki so edinstven preplet poezije in rapa. FOTO: Saša Kovačič