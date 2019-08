Sinoči je že tretje leto zapored po ljubljanskem Trnovem odmevala hvalnica ljubezni. Na odru prenovljenega Trnovfesta, ki je prejšnja leta sicer slišal na ime Trnfest, so namreč stali Hamo in Tribute to Love in tako odprli priljubljen ljubljanski festival. Poleg imena pa festival letos prinaša še nekaj drugih novosti, med katerimi sta nova streha in vstopnina 5 evrov.