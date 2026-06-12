Trojica fest letos z dobrodelno noto in uradno himno

Ne le posebno odprtje letošnjega festivala, ki je bilo tokrat opremljeno z dobrodelno noto, za piko na i je občina Sv. Trojica ob letošnji 20-letnici dobila tudi uradno himno, zakuhala sta jo Lea Sirk in župan David Klobasa.

Kako se je Lea počutila, ko jo je župan poklical s svojo idejo? "Seveda ob vprašanju, če bi napisala himno za eno tako mesto in občino, sem se najprej ustrašila, ker nisem vedela, kaj naj pišem. Potem sem se pa posvetila zgodbi Svete Trojice in napisala domoljubno besedilo," je razkrila slovenska pevka, župan pa je dodal: "Nisem pričakoval, da bo rezultat tako dobro uspel, a sem res ponosen na naše punce in Leo Sirk pa seveda na celotno ekipo."

Trojica fest FOTO: POP TV

Festival Trojica fest dokazuje, da so tudi manjša mesta in občine lahko prizorišča velikih dogodkov. "Hočem predvsem dokazovati, da podeželje ni samo za neke manjvredne projekte. Na podeželje si želim prinašati najboljše glasbene izvajalce, vrhunsko produkcijo, predvsem dober zvok in tehniko, zato mislim, da bi se to v naslednjih treh dneh lahko tudi dokazalo," je še povedal župan, medtem ko ga je občanka, ki je šla mimo, pohvalila za odlično organizacijo in se mu zahvalila, ob čemer se je le nasmehnil.