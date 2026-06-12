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Trojica fest letos z dobrodelno noto in uradno himno

Sveta Trojica, 12. 06. 2026 20.19 pred 13 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Alen Podlesnik +1
Trojica fest

Odprtje letošnjega glasbenega festivala v Sv. Trojici ni bilo posebno zgolj zaradi glasbenih gostov: Helene Blagne, Lee Sirk in Neishe, obarvala ga je tudi dobrodelna nota. Zbrana sredstva bodo namreč namenjena društvu Junaki 3. nadstropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam, prav tako pa je mesto dobilo tudi svojo himno.

Ne le posebno odprtje letošnjega festivala, ki je bilo tokrat opremljeno z dobrodelno noto, za piko na i je občina Sv. Trojica ob letošnji 20-letnici dobila tudi uradno himno, zakuhala sta jo Lea Sirk in župan David Klobasa.

Kako se je Lea počutila, ko jo je župan poklical s svojo idejo? "Seveda ob vprašanju, če bi napisala himno za eno tako mesto in občino, sem se najprej ustrašila, ker nisem vedela, kaj naj pišem. Potem sem se pa posvetila zgodbi Svete Trojice in napisala domoljubno besedilo," je razkrila slovenska pevka, župan pa je dodal: "Nisem pričakoval, da bo rezultat tako dobro uspel, a sem res ponosen na naše punce in Leo Sirk pa seveda na celotno ekipo."

Trojica fest
Trojica fest
FOTO: POP TV

Festival Trojica fest dokazuje, da so tudi manjša mesta in občine lahko prizorišča velikih dogodkov. "Hočem predvsem dokazovati, da podeželje ni samo za neke manjvredne projekte. Na podeželje si želim prinašati najboljše glasbene izvajalce, vrhunsko produkcijo, predvsem dober zvok in tehniko, zato mislim, da bi se to v naslednjih treh dneh lahko tudi dokazalo," je še povedal župan, medtem ko ga je občanka, ki je šla mimo, pohvalila za odlično organizacijo in se mu zahvalila, ob čemer se je le nasmehnil.

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Z besedami hvale o njem govorijo tudi glasbeni izvajalci, ki bi si želeli več tovrstnih dobrodelnih dogodkov. "Pogrešam to skupnost, dobrodelnost, da kot skupnost dihamo, in to je naloga župana, a očitno gospod David to izjemno dobro obvlada," je priznala Helena Blagne, strinjala pa se je tudi Neisha: "Vsi smo navajeni vaške topline in domačnosti, vsi, ki igramo po Sloveniji, tako da se povsod počutimo kot doma." "Ponavadi je v teh malih krajih najlepše, ko se stvari dogajajo, tako da sem z veseljem prišel tako daleč, da sem to videl. Sveta Trojica ima sloves, da se vedno nekaj dogaja," pa je sklenil David Amaro.

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