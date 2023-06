Bolj ko jim raste popularnost, več imajo prebivalcev. In to na podeželju. Sveta Trojica v Slovenskih goricah je včeraj zagnala štiridnevni festival in vse do nedelje bo stregla z brezplačnimi koncerti - Mi2, Žan Serčič, Kvatropirci, številni znani DJ. Včerajšnje odprtje Trojica Festa pa je pripadlo eni in edini Nini Pušlar.