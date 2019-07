'Tudi dvomilijonski narod lahko pokaže, da stoji ob boku velikim državam'

Delo v gostinstvu je svojevrsten posel, ni lahek, je poln izzivov, a na koncu zna nagraditi. Seveda je lažje, če imaš izkušnje. Kaj pa, če si popoln začetnik? Kako si nabrati izkušnje, kje začeti? Eno od rešitev je ponudil tudi Luka Jezeršek oziroma podjetje Jezeršek.

"Če ste se odločili za ta poklic, zberite pogum in se prijavite, pošljite prijavo ... To je edinstvena priložnost, s tem si gradiš prihodnost." FOTO: Nenad Cakić

Kulinarična zgodba Jezerškov se je začela že pred časom, ko sta se Sonja in Franci Jezeršek pred kar nekaj desetletji lotila kuhanja za druge in tako tlakovala pot uspešnemu družinskemu podjetju, zgodbo pa z njima nadaljujejo tudi vsi štirje njuni sinovi, Rok, Jure, Luka in Martin. Tako je družina sodelovala tudi pri različnih športnih prireditvah, med njimi na olimpijskih igrah v sklopu slovenske hiše. "Če pogledam v zgodovino našega podjetja, sta oče in mama sodelovala na raznih športnih prireditvah tudi po tujini. Pozneje je ideja o slovenski hiši zamrla, zadnje čase pa znova ugotavljajo, da je prisotnost slovenske hiše na olimpijskih igrah potrebna. Vsi dobro vemo, da gre šport vzporedno z gospodarstvom, in tukaj je tudi kulinarika. Tako smo lani sodelovali na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji, kjer je bil projekt zelo lepo sprejet, imeli smo hiško, v katero smo lahko povabili ljudi, takrat pa smo se odločili tudi za nov projekt 'Z Jezerški v slovensko hišo'," nam zaupa Luka.

"Na jedilniku bodo jedi, s katerimi se ponaša Slovenija, ne bomo pozabili tudi na slovenska vina, piva, žgane pijače. Za osnovo je vedno okus Slovenije – iz tega vedno črpamo, potem pa je seveda odvisno od dogodkov na kraju samem . FOTO: Nenad Cakić

Podjetje Jezeršek gostinstvo je tako tudi letos podpisalo partnersko pogodbo za slovensko hišo 2020 na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Po uspešno izpeljanem projektu lani v Pjongčangu je zdaj na vrsti nadaljevanje zgodbe. Prihodnje leto bodo namreč v sklopu projekta s seboj vzeli kar štiri dijake ali študente gostinstva in turizma oziroma navdušence, ki jim je kulinarika blizu in si želijo delati na tem področju, in jim omogočili nepozabno življenjsko izkušnjo. V sklopu projekta je lani z njimi v Pjongčang odšel Gregor Potočnik: "Že kot majhnemu otroku mi je bratranec prinesel kuharsko kapo in nanjo sem bil izredno ponosen, zelo rad sem kuhal, pri tem mi je veliko pomagal oče z nasveti. Moj osebni moto je, da je vedno lahko še boljše. Vsako stvar poskušam narediti odlično in na koncu pogledati, kje so minusi, in to popraviti," nam navdušeno začne pripovedovati svojo zgodbo 23-letni Gregor. Zanj gostinstvo ni samo poklic, ampak način življenja.

"To je bila zame ena res velika zgodba. Ko sem videl razpis za Pjongčang, nisem takoj šel v to, pomislil sem namreč, ali bi se tam sploh znašel. A rekel sem si, da nimam česa izgubiti. Kljub temu se nisem takoj odzval na razpis, šele ko se je nanj prijavil kolega, sem se tudi jaz odločil, da poskusim. Nato pa je prišla elektronska pošta s sporočilom, da sem prišel med dvajseterico. Začelo se je uvajanje in odločil sem se, da bom dal vse od sebe. Delali smo v strežbi in kuhinji, tako sem videl cel proces. Sledili so intervjuji z ekipo ... Zame so se odprla neka nova vrata – vrata na drug konec sveta. Bilo je neverjetno. Najbolj pa sem si zapomnil trenutek, tik preden sem letel nazaj – zadnji večer na podelitvi. Takrat sem se zavedal, kaj vse sem dosegel, kakšna je bila pot do tega trenutka ... Bilo je enkratno doživetje."

FOTO: osebni arhiv

Projekt seveda ni bil velik zalogaj samo za Gregorja, ampak za celotno ekipo. "Projekt je bil kar velik zalogaj, s seboj smo pripeljali živila, ki jih nismo mogli dobiti v Pjongčangu, postaviti je bilo treba celotno kuhinjo ... Ampak nam je bilo pomembno, da smo del te zgodbe, ne samo zaradi hvale, da smo bili tam, ampak predvsem ker smo imeli s seboj tudi mlade, ki si želijo delati v tem poklicu. Lani smo tako imeli s seboj Gregorja, drugo leto pa želimo na olimpijske igre odpeljati štiri mlade osebe," doda Luka, kuharski mojster in sodnik kulinaričnega šova MasterChef Slovenija. Zakaj je pomembno, da smo prisotni na takšnih prireditvah? "Kulinarika v Sloveniji dobiva čedalje večji pomen, zato se mi zdi pomembno, da jo vključimo tudi v športne dogodke. Za naše športnike smo spekli potico – seveda bi lahko na mizo dali tudi torto, če pa v ospredje damo potico in fotografija zaokroži naokrog, dobi kulinarika dodaten pomen v smislu predstavljanja slovenske kuhinje."

Slovenija je tudi dočakala medaljo na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Osvojil jo je biatlonec Jakov Fak. FOTO: Aleš Fevžer

A to ni le kulinarična zgodba, to je zgodba o Sloveniji: "Tukaj so slovenski materiali, slovenska podjetja, slovenski arhitekti ... Ko nekdo stopi v slovensko hišo in ko jo zapušča, vidi, kaj je Slovenija, kako je urejena, kaj lahko ponudi. To vpliva na turizem, posel ... V Pjongčangu so imeli določeni predstavniki držav ogromne hiše, kjer so prestavljali produkte, ki poudarijo lepote in ekonomijo njihove države. Tako je bilo tudi v naši 'mali' hiši – občutek je bil, kakor da so prišli k nam domov, kjer so občutili domačnost in videli, kaj Slovenija predstavlja. Od tega, kako je vse urejeno, do hrane, odnosa. Tudi dvomilijonski narod lahko pokaže, da stoji ob boku velikim državam. Ogromno lahko pokažemo," še suvereno doda kuharski mojster.

Gregorjev trajni spomin na 2018 v obliki tetovaže – šola, Pjongčang, ljubezen do kulinarike. FOTO: Nenad Cakić