Jana Koteska , notranja oblikovalka, stilistka in manekenka ter nekdanja tekmovalka najbolj gledane plesne oddaje v Sloveniji Zvezde plešejo, je na Instagramu objavila niz navdihujočih fotografij, ko je bila še mlado dekle in nadobudna deklica.

"Ko si majhen, še ne veš. Ampak tudi tiste otroške sanje, ki ti prižgejo iskrice v očeh, so lahko prave. In največkrat res so! Danes vem, da je ključ do uspeha le v nas samih," je zapisala pod fotografije, poleg tega pa je pozvala svoje oboževalce, naj ji napišejo, kakšne so bile njihove otroške sanje.

Priprave na novo sezono šova Zvezde plešejo so se že začele, plesalci pa so nam na vajah za novo sezono povedali, kako se pripravljajo in kdaj začnejo resno razmišljati o novi sezoni in novih koreografijah.