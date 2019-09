Tudi znani Slovenci bodo nocoj podprli naše odbojkarje

Med njimi je tudi simpatična glasbenica Nina Pušlar, ki pravi: "V živo sem si ogledala tekme s Finsko, Belorusijo in četrtfinale z Rusijo. V Stožicah pa bom navijala tudi na polfinalu in verjamem, da jih bomo videli tudi v pariškem finalu." Nina je odbojko tudi sama trenirala in pravi, da se je zato z veseljem odzvala na povabilo, da postane ambasadorka prvenstva. Naše junake pa je glasbenica tudi spoznala in pravi: "Res so sami veliki, postavni in tudi po karakterju super fantje." Nasmejana rdečelaska pa je skoraj na vsakem koraku obkrožena s športom. "V bendu imam, z izjemo Ane, same fante, tako da je spremljanje tekem po telefonih in radiu med vožnjami na nastope in čakanjem nanje stalnica. Enkrat pa je enega od svojih glasbenikov ujela, da gleda tekmo celo med samim koncertom. "Pa recite, da nismo res strastni navijači," je v smehu zaključila.