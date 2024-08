Tudi znani Slovenci med poletjem radi poprimejo za knjigo

Se tudi vam dogaja, da se v trenutku, ko vas nekdo prosi za predlog knjige, ne morete spomniti nobene? No, pevec skupine Joker Out je vedno pripravljen: "Če ste zelo mladi, Otrokove prve živali, če sta nekoliko starejši pa otrokove druge živali. Moja najljubša knjiga je Tek za zmajem Khaleda Hosseinija."

Po tej knjigi povprašujejo tudi v knjižnici, kjer smo izvedeli, da si poleti največkrat izposojate kriminalne in družbene romane. "Med kriminalkami so kar naši štirje avtorji na vrhu. Tisti, ki so najbolj izposojani, so Irena Svetek, Mojca Širok, Avgust Demšar in pa seveda Tadej Golob," je povedala bibliotekarka Simona Solina.

Na samem vrhu pa roman Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset s skoraj 1200 izposojami."Ženske pišejo pišejo in so tudi odlične pisateljice, mi jih pa očitno zelo radi beremo. Elif Shafak je odlična pisateljica, potem še vedno se izposoja Sally Rooney, pa tudi Elena Ferrante," je še povedala bibliotekarka.

"Zelo dolgo si že želim prebrati Tole bo bolelo, kjer zdravnik opisuje svoje prigode, pa še nisem imela časa, pa tudi Življenje v sivi coni od našega zdravnika" nam je o svoji želji povedala pevka Tjaša Steklasa.

"Zelo rada berem, še posebej na morju. Rada imam motivacijske knjige. Na primer Življenje je tvoje Louise Hay, potem Tomaž Mihelič je izdal knjigo z naslovom 33, kar sem si zadala, da jo bom prebrala, a še nisem začela," pa nam je zaupala pevka Nika Zorjan.

"Rad kupim Alana Forda, ker mi je tudi malo nostalgično in me spominja na mlajša leta in lahko v pol ure končaš," pa je povedal Primož Benko, kitarist skupine Siddharta.

Pa tudi tisti, ki jim vsako poletje tradicionalno zmanjka časa za branje.

"Moraš si vzeti tudi čas za to, da se vsedeš, vzameš knjigo v roke in jo prebereš," pa nam je povedal pevec Gregor Ravnik.