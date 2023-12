Tudi znani Slovenci pogosto božična darila kupijo v zadnjem trenutku

Ste se že rešili skrbi z nakupi prazničnih daril? Ste tiste sorte, ki odlaša do konca in na koncu improvizira? Tudi naši estradniki so krvavi pod kožo. Challe Salle, na primer, je zelo praktičen: zaročenka je zadolžena za nakupe daril in kreativni del, on pa na koncu prispeva bistveno- podpis na čestitko in avtorski pečat.