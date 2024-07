Tudi znani Slovenci reciklirajo pri šolskih potrebščinah otrok

"Ne, v bistvu samo škodujejo planetu in denarnicam staršev," nam je na vprašanje odgovorila Marli Piletič Železnik, hči igralke Tjaše Železnik, ki je dodala: "Meni se zdi, da so ti otroci kar ozaveščeni in si ne želijo le vseh novih stvari." Marli nam je ob tem zaupala, da ima isto šolsko torbo že dolgo časa, ker pa je še vedno uporabna, se ji zdi, da ni potrebe za novo. Ob torbi reciklira še peresnico, nalivno pero, radirke in svinčnike.

V novem šolskem letu pa bo potrebščine recikliral tudi Jonatan Matjažič, sin igralke Maje Martine Merljak, ki pravi, da bo iz 2.b v 3.b odnesel barvice in radirke, škarje pa potrebuje nove. Njegova mama nam je zaupala, da reciklirajo ovitke za zvezke, ker pa je že naročala potrebščine za novo šolsko leto, ve, da bo sin znova uporabil šilčke, barvice in šolsko torbo, ki jo je Jonatanu kupil dedek, ki se je pred nakupom dobro pozanimal, izbral pa je zelo dobro, ki jo bo lahko osnovnošolec še uporabljal, saj je lepo ohranjena.