Grega Skočir, Tjaša Kokalj Jerala in Jernej Kuntner so le nekateri izmed znanih Slovencev, ki so svoje sledilce na družbenih omrežjih pozvali k donacijam za požrtvovalne prostovoljne gasilce. Številni izmed tistih, ki jih sicer spremljamo na koncertnih odrih ali v drugih oblikah zabavne industrije, se sicer lahko pohvalijo, da so že od otroštva prostovoljni gasilci.