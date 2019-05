Tulio Furlanič praznuje 70 let

Tulio Furlanič, rojen v Kopru, se je z glasbo srečal že kot otrok, ko se je v glasbeni šoli učil igranja na rog. Že pri 13 letih se je včlanil v koprski pihalni orkester in z njim nastopal do leta 1965, ko se je kot bobnar in solo pevec priključil novo nastajajoči glasbeni skupini Kameleoni. Legendarna skupina je mladini ponujala glasbo, ki je bila za tedanjo oblast dekadentna.

Po končanem služenju JLA se je Furlanič, ki ga odlikuje izvrsten vokal, pridružil glasbeni skupini Faraoni. Leta 1972 je skupino zapustil, se preselil v Nemčijo in se tam izučil za strojnega ključavničarja. Tam se je redno zaposlil, poročil in dobil hčerko, ob tem pa ves čas igral in pel v različnih zasedbah po Evropi.