Vzorniki imajo velik vpliv, posebej na mlade. In če po novem učenje združuje računalnik in Trkaja, je seveda to še veliko bolj zanimivo. Priljubljeni raper se je v sklopu 35. Slovenskega knjižnega sejma v Cankarjevem domu družil z osnovnošolci. Skupaj so preko portala učimse.com reševali naloge, idejo takšnega druženja pa pozdravljajo tako otroci kot učitelji.