Učenje umivanja rok najmlajših: 'Izobraževanje skozi glasbo je zelo učinkovito'

V času koronakrize so se starši soočili s kar nekaj težavami. Ne samo, da so prevzeli vloge učiteljev in najmlajšim pomagali pri učenju doma, tudi praktične stvari so jim morali pojasniti - zakaj so doma, zakaj je pomembno, da si umivamo roke in kaj sploh je virus, ki je ustavil Evropo in svet.

Med znanimi mamicami, ki so svoje najmlajše učile, kako pomembno je umivanje rok, so tudi Teja Jugovic, bolj znana kot Cool Mamacita, ter pevki skupine Bepop LadiesTinkara Fortuna in Alenka Husić.

Kako pomembna je higiena rok in zakaj je pomembno temeljito umivanje, so morale mamice svojim otrokom pojasniti v času koronakrize. Teja je imela kar nekaj trikov, a pravi, da je bil eden še posebno efektiven in poučen. "Sem imela kar nekaj načinov. Najboljši pa je bil trik, kjer daš v posodo vodo z milnico in poper. Poper je 'zbežal' od mila in sem razložila, da so delčki popra virusi in da moramo umivati roke, da uničimo viruse," je povedala Teja za 24ur.com, ki ima dva otroka – sinaInaja, ki bo avgusta dopolnil tri leta in hčerko Sio, ki bo jeseni dopolnila pet let.

A učenje praktičnih stvari je lahko tudi zelo zabavno. Tinkara in Alenka se strinjata, da je poučevanje s pomočjo glasbe lahko veliko lažje. Otrokom sta predstavili priljubljeno pesmico Umij si roke, ki otroke skozi besedilo uči, kako umiti roke, kako dolgo jih umivati in jih ob tem tudi zabava. "Izobraževanje skozi glasbo, skozi ples, je vsekakor učinkovito. Še posebej če je narejeno na lep in simpatičen način kot ta pesmica Umivajmo si roke,"je povedala Alenka, Tinkara pa je pristavila: "Če izhajam iz sebe, mislim, da bi si preko glasbe zapomnila več stvari, če bi bile stvari zapisane v rimah. Zraven pa bi še malo pomigala, to se mi zdi odlična kombinacija za učenje."

