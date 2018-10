Umrla igralka in pevka Katja Levstik

Igralka in pevka Katja Levstik umrla pri starosti 73 let

Katja Levstikse je rodila leta 1944 v Ljubljani. Diplomirala je leta 1975 na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo in se dve leti pozneje pridružila ansamblu SNG Drama Ljubljana, katerega del je ostala do upokojitve. "S svojim pevskim in igralskim talentom je na odru pričarala številne čarobne trenutke," so ob slovesu upokojene članice svojega ansambla zapisali v ljubljanski Drami.

Med njenimi vidnejšimi vlogami velja omeniti Fedro iz istoimenske drame Jeana Racina, Špelo iz drame Milana Jesiha Triko, učiteljico petja iz Kralja Leara Williama ShakespearaterMatildo iz drame Ljudožerci Gregorja Strniše. Za vlogo ženske v drami Izboljševalec sveta Thomasa Bernharda je na 4. mednarodnem festivalu komornega gledališča v Umagu leta 2003 prejela zlatega leva.

V zadnjih letih je nastopala v predstavah Barčica za punčke avtorice Milene Marković v režiji Aleksandra Popovskega, Ponorela lokomotiva Stanislawa Ignacyja Witkiewicza v režiji Jerneja Lorencija ter Prijateljiavtorja Kobeja Abeja in v režiji Mateje Koležnik.

V filmski umetnosti je v zadnjem obdobju med drugim nastopila v filmu Pod gladino, ki ga je leta 2016 posnel Klemen Dvornik, glas pa je posodila tudi za animirani film Boles Špele Čadež.