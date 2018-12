Umek na mah osvojil vrh z aplikacijo Tonight

Uspešni slovenski startup Viberate in DJ Umek sta svetu pred kratkim predstavila aplikacijo Tonight – the ultimate nightlife guide (Nocoj – ultimativni vodnik po nočnem življenju), ki pa je le v pičlih 24 urah osvojil prvo mesto na lestvicah. Gre za edini glasbeni vodič, ki uporabniku omogoča popolnoma personalizirano odkrivanje novih glasbenih dogodkov. Poleg slovenskih mest aplikacija prinaša nabor dogodkov tudi drugod po Evropi, med drugim tudi v Berlinu, Londonu, Barceloni, Amsterdamu, Beogradu in Zagrebu.

Najnovejša aplikacija, ki s pomočjo najnovejše tehnologije uporabnike navdušuje s hitrim pregledom žarišč trenutnega dogajanja po mestu, ima v svoji zbirki že več kot 100 tisoč glasbenih prizorišč, barov in klubov ter več kot 350 tisoč glasbenikov iz vseh žanrov. Ker se aplikacija popolnoma približa okusu posameznika, nudi unikatno odkrivanje novih vzhajajočih glasbenikov, atraktivnih dogodkov in zanimivih ambientov.

"V razvoj aplikacije smo z ekipo vložili nekaj let trdega dela ter več kot dve desetletji izkušenj v glasbeni industriji. V svoji 25-letni karieri sem videl tako natrpane kot tudi na pol prazne dogodke. Ne glede na to, kdo nastopa na dogodku, žurka je dobra le, če je polna in če ti glasba sede, zato verjamem, da bo Tonight tukaj v veliko pomoč,"je povedal soustanovitelj startupaDJ Umek, ki je trenutno številka ena na Beatport techno lestvici.

Da bi organizatorjem dogodkov in glasbenikom omogočili čim večjo prepoznavnost, pa aplikacija omogoča tudi nagrajevanje podpornikov, ki pomagajo pri promociji. Tako se uporabniki v aplikaciji lahko potegujejo za več kot 500 vstopnic za najrazličnejše dogodke v Sloveniji med drugim tudi za koncert Lenny Kravitza, Dubioze Kolektiv, Cece in Aca Lucasa, Magnifica, Tod Terrya, Umeka in mnogih drugih. Za uporabnike androidov in iPhonov je na voljo brezplačno.