Umrl dramski igralec Borut Alujevič

Borut Alujevič je bil rojen 16. maja 1942 v Ljubljani, kjer je obiskoval gimnazijo in se leta 1961 vpisal na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Diplomiral je v letniku Mire Danolove z vlogama Antonija (William Shakespeare: Julij Cezar) in Hoederarja (Jean Paul Sartre: Umazane roke).