Umrl idejni vodja zasedbe Pepel in kri Tadej Hrušovar

Legendarni slovenski glasbenik Tadej Hrušovar se lahko podpiše pod številne zimzelene uspešnice, med njimi Dan ljubezni, s katero so s tedanjimi člani zasedbe Pepel in krizmagali na Opatijskem festivalu in natoleta 1975 kot predstavniki Jugoslavije nastopili tudi na Evroviziji. Na pevskem tekmovanju so se znova pojavili leta 1990, ko so peli spremljevalne vokale ob zmagovalcu Italijanu Totu Cutugnu za pesemInsieme.

Pred ustanovitvijo omenjene glasbene zasedbe je bil član skupine Bele vrane. V svoji glasbeni karieri je napisal več kot 400 skladb za različne izvajalce. Vzrok njegove smrti še ni znan, žalostno novico pa so sporočili na Facebookovi strani glasbene zasedbe Pepel in kri: "Sporočamo žalostno vest, da nas je danes zapustil dragi Tadej Hrušovar. Dejvi, se vidimo zopet!"