Umrl Igor Misdaris, pevec in nekdanji tekmovalec šova MasterChef Slovenija

"Dragi Igor. V mir in tišino nedeljskega popoldneva je boleče zarezala vest, da si odšel. Ne samo do Kopra, kamor si se tako zelo rad z naših vaj in koncertov vračal domov, in ne samo do hrvaškega morja, kjer so bile tvoje korenine in kjer si iskal svoj mir, odšel si za vedno," so zapisali člani zasedbe na uradnem profilu skupine Šukar na Facebooku.

"Tvoje roke ne bodo več izvabljale divjih ritmov iz tvoje 'bugarie'. Za vedno je utihnil tvoj prodoren glas, ki je polnil dvorane. Ne moremo še povsem dojeti. Še manj razumeti. Kjerkoli že zdaj si, ostajaš v naših srcih. Z nami. Tvoje veliko srce, 'baro ilo', te je izdalo."

Poleg glasbenega talenta, številna leta je bil frontman zasedbe Šukar, je pokojni glasbenik imel tudi druge talente. Spomnimo, Igor se je šovu MasterChef Slovenija pridružil v drugi sezoni kot eden slavnih tekmovalcev. Gledalcem se je vtisnil tudi z nastopom v šovu Big Brother slavnih, kjer je rad kuhal tudi sredi noči. S kulinariko je imel ljubezenski odnos, on je imel rad kulinariko, kulinarika pa njega, je takrat dejal.

Na smrt pevca so se množično odzvali na spletu, kjer so bili tako oboževalci kot glasbeni prijatelji globoko užaloščeni ob žalostni novici.