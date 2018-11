Umrl je Aleš Češnovar, naš sodelavec in ustanovitelj glasbene skupine Niet

Umrl je slovenski glasbenik in eden od ustanovnih članov slovenske punkovske skupine Niet, 52-letni Aleš Češnovar. Leta 1983 je s prijatelji Igorjem Dernovškom, Primožem Habičem in Tomažem Dimnikom ustanovil kvartet, ki je slovensko glasbeno sceno obogatil s punkovskimi melodijami. Januarja 1984 je skupina pod taktirkoBoruta Činča posnela prve skladbe, in sicer 'Umiranje', 'Srečna mladina', 'Zastave' ter 'Melanholija', istega leta pa se je njihova zasedba povečala za eno članico, pevko Tanjo Ukmar. Niet so se pozneje podpisali pod številne uspešnice, med katerimi je tudi njihova verjetno najbolj znana skladba 'Lep dan za smrt'. Aleš je po 27 letih zapustil skupino, ki je bila ob njegovem odhodu leta 2010 v nekoliko drugačni podobi (prvotna člana Habiča in Dimnika ter pozneje pridruženo Tanjo so v vmesnem obdobju nadomestili Tomaž Bergant, Robert Likar in Borut Marolt), na samostojno pot pa je zakorakal zaradi različnih pogledov vseh članov na nadaljnje ustvarjanje.