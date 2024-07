Umrl je arhitekt in profesor urbanizma Fedja Košir

V 85. letu je umrl arhitekt in upokojeni profesor na Fakulteti za arhitekturo Fedja Košir. Od leta 2007 je bil častni član Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Kot so v zapisali v zbornici ob njegovi smrti, se je "poslovil arhitekt in dolgoletni profesor urbanizma, luciden in pronicljiv kritik, raziskovalec, intelektualec, pisec, mislec: teoretik in praktik". Njegovi nazori in dejanja so bili, kot so še zapisali, "nemalokrat v nasprotju s prevladujočimi, a nikoli neverodostojni".