Umrl je dramski igralec Ivo Leskovec

Žalostno novico so sporočili iz Drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Ivo Leskovec se je rodil 13. marca 1934 v Dolnjem Jezeru, na Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani pa je diplomiral leta 1960. Že pred tem, leta 1958, se je zaposlil v mariborski Drami in igralski zasedbi ostal zvest vse do upokojitve.

"Spominjali se ga bomo po upodobitvah široke palete likov iz slovenske in svetovne dramatike v različnih dramskih zvrsteh, ki jih je v svoji dolgoletni karieri pod taktirko režiserjev različnih estetskih vizij in poetik oživel na našem odru, posebej pa po njegovih bravurnih epizodnih vlogah," so zapisali v mariborski Drami.

Leskovcu so se poklonili tudi v Združenju dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS), kjer so zapisali, da je bil "predestiniran za umetniško besedo". Poleg gledališča je nastopal tudi na radiu in v filmih, v spominu pa bo stanovskim kolegom ostal tudi po številnih tenkočutno oblikovanih epizodnih vlogah. Leta 1978 je med prvimi člani stanovskega društva prejel igralsko nagrado ZDUS. Bil je predan gledališki ustvarjalec in več let tudi mentor mladim.

V združenju so dodali, da je Leskovec tudi po upokojitvi še naprej dejavno spremljal gledališko dogajanje in bil društveno aktiven pri ZDUS. Kolikor mu je zdravje dopuščalo, je našel tudi moč in čas za samostojne nastope in recitacije.