Umrl je Dušan Jovanović

V 82. letu starosti je umrl dramatik in režiser Dušan Jovanović. Poročen je bil z legendarno igralko Mileno Zupančič, zadnje mesece svoje življenja pa je preživljal v domu za ostarele.

Dušan Jovanovič se je rodil 1. oktobra 1939 v Beogradu. Po drugi svetovni vojni, ko je bil star komaj šest let, sta se njegova starša ločila in z očetom se je leta 1951 preselil v Ljubljano. Dušan ima tudi dve polsestri. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral angleščino in francoščino in v začetku šestdesetih let diplomiral. Nato je študiral režijo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.

Konec šestdesetih let je bil eden od ustanoviteljev (in direktor) Gledališča Pupilije Ferkeverk, prav tako v začetku sedemdesetih soustanovitelj in direktor Eksperimentalnega gledališča Glej, konec sedemdesetih pa do srede osemdesetih pa je zasedal položaj umetniškega vodje Slovenskega mladinskega gledališča.

Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je postal docent leta 1989, kjer je predaval režijo. Konec devetdesetih let se je uveljavil tudi kot pisec kolumn, hkrati pa se je posvečal najrazličnejšim gledališkim projektom.

Za svoje dramsko in režijsko delo je prejel številne nagrade, med njimi tudi Prešernovo nagrado (1990) in Rožančevo nagrado (2008), bil pa je tudi večkratni dobitnik Grumove in Borštnikove nagrade. Leta 2009 je prejel zlati red za zasluge za ustvarjalni opus in bogatitev slovenske kulture, zlasti gledališča, ter njeno prepoznavnost v svetu.

Zadnje Jovanovićevo avtorsko besedilo je bilo Boris, Milena, Radko (2013), ki je bilo tudi nominirano za nagrado Slavka Gruma. Jovanović je režiral tako lastna dramska besedila kot tudi tista, ki so mu predstavljala svojevrsten izziv, vseh pa je več kot 90. Znan je bil tudi po kolumnističnem pisanju, izdal je zbirki esejev Paberki terSvet je drama, pisal pa je tudi radijske in TV igre. Leta 2011 pa je izšel tudi njegov pesniški prvenec Nisem.

Leta 2017 smo si v ljubljanski Drami lahko ogledali predstavo Zid, jezero gledališkega ustvarjalca Dušana Jovanovića. V prvi postavitvi ljubezenske drame sta leta 1989 igrala Milena Zupančič in Radko Polič, pred tremi leti pa sta v glavnih vlogah navdušila Polona Juh in Branko Šturbej.

Dušan ima iz prvega zakona z Vido Zei sinaSašo Jovanovića, v zakonu z Mileno Zupančič pa se jima je rodila hčerka Maša Jovanović.