Umrl je filmski režiser in scenarist Tugo Štiglic

V 76. letu je umrl režiser in scenarist Tugo Štiglic. Informacijo o režiserjevi smrti je sporočil Slovenski filmski center (SFC). Štiglic se je v slovensko zgodovino vpisal s celovečercem Poletje v školjki, mladinskim filmom, ki je postregel s humorjem, akcijo in romantiko. Poleg omenjenega filma se je že z desetimi leti preizkusil kot igralec v filmu Dolina miru. Leta 2018 je prejel Badjurovo nagrado za življenjsko delo.

V 76. letu je umrl režiser in scenarist Tugo Štiglic. Čeprav se je najprej vpisal na arhitekturo, se je kmalu prepisal na umetnostno zgodovino in sociologijo na ljubljanski filozofski fakulteti, kjer je tudi diplomiral. Že kot desetletni deček je odigral eno glavnih vlog v Dolini miru (1956), enem najpomembnejših in tudi mednarodno najuspešnejših slovenskih filmov. Režiral ga je njegov oče France Štiglic, pri katerem je Tugo kasneje delal kot asistent režije. "Da sem odraščal pod okriljem priznanega režiserja, se mi je včasih štelo v plus, včasih pa mi je bilo tudi v breme. Oče mi ni toliko pomagal, kot so mislili. Ni se vmešaval v moje delo. Pustil me je pri miru. Ni hotel vplivati name. Ko sem mu rekel, da bom režiser, je odgovoril le: "Boš že videl,"" je o svojem odnosu z očetom nekoč dejal priznani režiser.

icon-expand Tugo Štiglic FOTO: Katja Goljat in Matjaž Rušt

Kot asistent režije je sodeloval še pri številnih celovečernih igranih filmih drugih režiserjev (Sedmina Matjaža Klopčiča, Idealist Igorja Pretnarja, Ljubezen Rajka Ranfla itd.), med drugim pri vseh slovenskih mladinskih klasikah iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja, Sreča na vrvici, Učna leta izumitelja Polža in Ko zorijo jagode. "Res, da je bil včasih siten, vedno zelo zahteven, a veliko sem se naučil od njega," je dejal o sodelovanju z režiserjem Matjažem Klopčičem pri filmu Sedmina. V tistem obdobju je tudi režiral, predvsem kratke dokumentarne filme. Za film To človeka jezi, dokumentarni portret Justa Godniča, aktivista primorske protifašistične organizacije TIGR, je leta 1985 prejel zlato medaljo na beograjskem festivalu. Njegovo ime je zagotovo med najbolj prepoznavnimi imeni slovenskega mladinskega filma. S svojim celovečernim prvencem Poletje v školjki (1986) je v slovenski mladinski film poleg humorja, akcije in romantike vnesel tudi popularno glasbo in ples. Lokacijo dogajanja je prvič v mladinskem kinofilmu prestavil na morje in tako nekoč pomembno filmsko mesto Piran skupaj s Portorožem in solinami vpisal na filmski trak za naslednje generacije, ki tudi danes na ta film niso pozabile in si ga vsako leto želijo ponovno ogledati na poletnih prizoriščih. V kinematografih si ga je ogledalo prek sto tisoč gledalcev, predvajan je bil tudi v tujini (med drugim sinhroniziran v nemščino). Prejel je tudi tri mednarodne nagrade: grand prix na filmskem festivalu Giffoni v italijanskem mestu Giffoni Valle Piana, grand prix na festivalu v francoskem Saint-Maloju in grand prix v Szegedu na Madžarskem.

icon-expand Tugo Štiglic - Poletje v školjki FOTO: Arhiv Slovenska Kinoteka