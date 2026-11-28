Po boju s hudo boleznijo je v 65. letu starosti umrl glasbenik Klemen Tičar , ki ga slovenska javnost najbolj pozna kot frontmana zasedbe Leteči potepuhi . "Bil je izjemen glasbenik, tekstopisec, pevec, frontman in kitarist, predvsem pa človek z neponovljivo ustvarjalno energijo," se je strtega srca ob njegovi smrti odzvala pisateljica Nina Kosmač .

"Njegov odhod je velika izguba za slovensko glasbo, pa tudi za vse, ki smo ga imeli priložnost spoznati osebno. Bil je genialen kot umetnik. Slovenska glasba žaluje za svojim bluesmanom in rokerjem, mi pa za človekom, ki je znal življenje obarvati z glasbo, smehom in ustvarjalnostjo," je med drugim še dejala njegova prijateljica in sodelavka Nina Kosmač.

Od svojega glasbenega prijatelja pa se je poslovil tudi sočlan legendarne zasedbe in basist Sergej Jereb, ki je fotografiji pokojnega pevca pripisal: "Danes ponoči nas je zapustil Klemen Tičar. Lepo potuj, amigo ..."

Glasbena skupina Leteči potepuhi, ki je zaslovela s še danes priljubljeno pesmijo Bicikl in v 90. letih nanizala številne uspešnice, je bila nekaj časa tudi spremljevalna skupina priljubljenega Adija Smolarja.