Umrl je humorist Jože Krajnc, del tandema Strašna Jožeta

Kot igralec je bil dejaven v več ljubiteljskih gledališčih: Gledališču pod kozolcem Šmartno ob Paki (glavne vloge: Županova Micka, Na njeni travi, Divje svinje, Golobček, Slehernik, Nekoč in danes, Najbolj nori dan, Prihranjeni dolar ...), v Gledališču Velenje, Gledališču Vrbje; kot režiser v Gledališču pod kozolcem, Gledališču Velenje, Gledališču Vrbje, Gledališču Izlake, Gledališču Galicija. Bil je scenarist, redaktor in urednik številnih razvedrilnih televizijskih in radijskih oddaj (Zdravo, Nedeljskih 60, Zoom, Res je, Po domače, Vsakdanjik in praznik, Igre brez meja, Poletni most, Pri Jožovcu z Natalijo, Na zdravje ...). Bil je tudi scenarist, režiser in voditelj številnih prireditev, humorist (v paru z Jožetom Robido kot Strašna Jožeta) in glasbenik.

Jože je bil pred kratkim tudi gost v oddaji Iskreno z Majo Oderlap, kjer je spregovoril o priljubljenima likoma Strašna Jožeta in o njunih začetkih: "V takratni službi sem bil urednik oddaje Nedeljskih 60, razvedrilnega programa TV Slovenija, v katero smo uvedli rubriko Pripovedovanje šal. Imeli smo avdicijo in v enem delu sezone nam je zmanjkalo pripovedovalcev. Jaz sem se v tistem času ljubiteljsko že ukvarjal z gledališčem, poznal sem te kroge, zato sem malo klical na okoli in nagovarjal ljudi, za katere sem vedel, da so pravi za to vrsto dela, med drugimi sem poklical in nagovoril tudi Jožeta Robido. V vsaki oddaji so se pripovedovalci šal uvrščali naprej in prišli do končne zmage. Na koncu je ravno on tudi zmagal. Potem pa je pogovor po čistem slučaju nanesel na temo, da bi naredili en moški humoristični par, saj ga v tistem trenutku ni bilo na sceni," je dejal Jože. Uspešna humorista sta gostovala v številnih oddajah, posledično so prišli tudi nastopi, ki se jih je v letu nabralo čez 170. "Bilo je precej naporno, ampak je bilo pa fino," je sklenil.