Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Umrl je igralec Uroš Maček

Ljubljana, 27. 10. 2025 13.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
0

Po dolgotrajni bolezni je v nedeljo umrl igralec Uroš Maček, so sporočili iz Slovenskega mladinskega gledališča (SMG). Po študiju na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo se je leta 1988 zaposlil v SMG. Poleg dela na gledališkem odru je nastopil tudi v filmih ter sodeloval pri radijskih igrah, prejel je več nagrad.

Leta 1960 rojeni Uroš Maček je zlasti v 80. letih minulega stoletja sodeloval tudi s številnimi drugimi slovenskimi institucionalnimi in neinstitucionalnimi gledališči. Med najodmevnejšimi projekti na filmu in televiziji, pri katerih je sodeloval, so filmi Ljubezen iz leta 1984 režiserja Rajka Ranfla, Nobeno sonce iz leta 1984 v režiji Janeta Kavčiča in Vladimirja Ranika ter Doktor iz leta 1985 v režiji Vojka Duletiča. Njegov glas poznajo tudi poslušalci radia, saj je sodeloval pri številnih radijskih igrah, literarnih nokturnih in podobnih oddajah, piše na spletni strani Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igral je v skoraj vseh gostovalno najuspešnejših predstavah SMG. Sodeloval je v trojici legendarnih uprizoritev iz konca 80. let minulega stoletja, Alici v čudežni deželi, Dramskem observatoriju Zenit in Šeherezadi. Vrsto vlog je ustvaril v sodelovanju z režiserjema Vitom Tauferjem in Diegom de Breo, pa tudi s Tomijem Janežičem, Jernejem Lorencijem, Ivico Buljanom, Matjažem Pograjcem, Borutom Šeparovićem in Oliverjem Frljićem. Pod režijskim vodstvom slednjega je soustvaril uspešnico mednarodnih festivalov Preklet naj bo izdajalec svoje domovine!.

Pri SMG je nastopil v Shakespearjevem Kralju Learu v režiji Matjaža Bergerja iz leta 2010, Cankarjevem Pohujšanju v dolini šentflorjanski v Tauferjevi režiji iz leta 2011 in v predstavi Tri sestre Antona Pavloviča Čehova v Janežičevi režiji iz leta 2011.

Leta 2010 je bil med prejemniki nagrade za izjemno kolektivno stvaritev v predstavi Preklet naj bo izdajalec svoje domovine! na Borštnikovem srečanju v Mariboru in leta 2002 prejemnik posebne nagrade žirije Festivala malih odrov na Reki kot član igralske ekipe Treh sester za kolektivno igro. Leta 1991 je dobil priznanje ZDUS za vlogo Otroka 1 v Noči gostov.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Tri sestre Antona Pavloviča Čehovega igralec kariera smrt SMG
Naslednji članek

Na svetovnem prvenstvu že petkrat zaigrala slovenska himna

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306