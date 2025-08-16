Umrl je lutkar Tine Varl

Pred dnevi se je v starosti 85 let poslovil lutkar Tine Varl. Postavil je temelje Lutkovnemu gledališču Mariboru (LGM), ki ga je v 90. letih prejšnjega stoletja tudi vodil. Znotraj gledališča je bil tudi soustanovitelj festivala Poletni lutkovni pristan, ki se v 36. izdaji v Mariboru začenja danes.

Novico o smrti so sporočili iz LGM, ki je na svoji strani na omrežju Facebook zapisalo, da mu dolgujejo veliko zahvalo, saj je v začetku 70. let let pripravil strokovne podlage za profesionalizacijo lutkovnega gledališča in tako so lani lahko praznovali 50. obletnico ustanovitve. "Naše gledališče je uspešno vodil med leti 1991 in 1998, ustanovil mednarodni lutkovni festival - Poletni lutkovni pristan, ki se bo letos odvil že šestintridesetič, povabil k sodelovanju številne domače in tuje lutkovne umetnike ter popeljal gledališče na številne mednarodne poti," so zapisali.

Tine Varl FOTO: Bobo icon-expand

Kot so dodali, se je lutkovni umetnosti zapisal že v mladosti in ji ostal zvest vse do konca svoje aktivne profesionalne poti. Vsa leta je navduševal mlade za lutkarijo, mnoge popeljal na profesionalno ali ljubiteljsko pot ter utrdil mesto Maribor kot lutkovno mesto. Režiral je doma in na tujem, deloval kot pedagog in skupaj z Bredo Varl udomačil lutkovno umetnost na avstrijskem Koroškem. Bil je prejemnik več stanovskih priznanj, med drugim Klemenčičeve nagrade za življenjsko delo na področju lutkarstva, Glazerjeve nagrade za življenjsko delo, Tišlerjeve nagrade za življenjsko delo med koroškimi Slovenci in zlatega znaka Republike Avstrije za kulturno delovanje.

