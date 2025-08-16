Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Domača scena

Umrl je lutkar Tine Varl

Maribor, 16. 08. 2025 11.13 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , R. M.
Komentarji
0

Pred dnevi se je v starosti 85 let poslovil lutkar Tine Varl. Postavil je temelje Lutkovnemu gledališču Mariboru (LGM), ki ga je v 90. letih prejšnjega stoletja tudi vodil. Znotraj gledališča je bil tudi soustanovitelj festivala Poletni lutkovni pristan, ki se v 36. izdaji v Mariboru začenja danes.

Novico o smrti so sporočili iz LGM, ki je na svoji strani na omrežju Facebook zapisalo, da mu dolgujejo veliko zahvalo, saj je v začetku 70. let let pripravil strokovne podlage za profesionalizacijo lutkovnega gledališča in tako so lani lahko praznovali 50. obletnico ustanovitve. "Naše gledališče je uspešno vodil med leti 1991 in 1998, ustanovil mednarodni lutkovni festival - Poletni lutkovni pristan, ki se bo letos odvil že šestintridesetič, povabil k sodelovanju številne domače in tuje lutkovne umetnike ter popeljal gledališče na številne mednarodne poti," so zapisali.

Tine Varl
Tine Varl FOTO: Bobo

Kot so dodali, se je lutkovni umetnosti zapisal že v mladosti in ji ostal zvest vse do konca svoje aktivne profesionalne poti. Vsa leta je navduševal mlade za lutkarijo, mnoge popeljal na profesionalno ali ljubiteljsko pot ter utrdil mesto Maribor kot lutkovno mesto. Režiral je doma in na tujem, deloval kot pedagog in skupaj z Bredo Varl udomačil lutkovno umetnost na avstrijskem Koroškem.

Bil je prejemnik več stanovskih priznanj, med drugim Klemenčičeve nagrade za življenjsko delo na področju lutkarstva, Glazerjeve nagrade za življenjsko delo, Tišlerjeve nagrade za življenjsko delo med koroškimi Slovenci in zlatega znaka Republike Avstrije za kulturno delovanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot dolgoletni predsednik odbora za lutkarstvo pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije je veliko pripomogel k razvijanju lutkarstva doma in v zamejstvu. Od 60. let je organiziral letna selektivna srečanja amaterskih in poklicnih lutkarjev. Režiral je v lutkovnih gledališčih v Sloveniji in Avstriji, za TVS in slovenski program avstrijske TV. Posebej pomembno je njegovo mentorsko delo na seminarjih in delavnicah, zlasti z zamejskimi rojaki na Koroškem in Tržaškem.

"Opus Tineta Varla priča o izjemnem umetniškem ustvarjalnem erosu, o vizionarskem delovanju, o dragocenem umetniškem vodenju, pedagoškem delu v umetnosti in za umetnost in tako ostaja neizbrisno zapisan v zgodovino lutkovne umetnosti," je ob smrti zapisala Katarina Klančnik Kocutar.

lutkar tine varl lutkovno gledališče maribor
Naslednji članek

Brez predznanja harmonike na odru s Čuki? 'Tega ti ne priporočam'

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089